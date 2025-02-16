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        Kastamonu'da bebek ve çocuk defilesi düzenlendi

        Kastamonu'da bebek ve çocuklar, rengarenk kostümleriyle podyuma çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:50
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        Kastamonu'da bebek ve çocuk defilesi düzenlendi
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        Kastamonu'da bebek ve çocuklar, rengarenk kostümleriyle podyuma çıktı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede, yaşları 9 ay ile 6 arasında değişen 30 bebek ve çocuk yer aldı. Emekleyen bebeklerin de olduğu defile, izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

        Folklorik kıyafetlerin yanı sıra sevilen film, çizgi film ve masal kahramanlarının kostümlerini taşıyan çocuklar farklı heyecan yaşadı.

        Defileyi düzenleyen Muazzez Kahyaoğlu, AA muhabirine, kentte bebek ve çocuk fotoğraf stüdyosunun olduğunu belirtti.

        Fotoğraf stüdyosunun açılışını farklı şekilde yapmak istediğini anlatan Kahyaoğlu, "Defilemizde bebeklerimize ve çocuklarımıza stüdyoma ait kıyafet ve kostümler giydirdik. Etkinliğimizde yöresel unsurlarımıza da yer verdik. Ben Kahramanmaraşlı'yım. Bu kapsamda Kahramanmaraş yöresel kıyafetli kızımız ile Taşköprü sarımsak güzeli, Cide'nin sarı yazması yer aldı. Bunun yanında 1970'leri yansıtan kıyafetler ve birçok çizgi film karakterinin konseptleriyle çocuklarımız defile yaptı. Bu organizasyona çok çalıştık. Çok güzel, çok eğlenceli oldu." dedi.

        Defilede emekleyen bebeklerin de olduğunu aktaran Kahyaoğlu, "Kalabalık ortam olunca korktular, endişelendiler. Oyuncaklarını görünce emeklediler. Daha sonra 12 aylık ile 2 yaş grubumuz podyuma çıktı, sonrasında 5-6 yaş grubu çıktı. Çok eğlenceli oldu. Çocuklarımız için bir anı ölümsüzleştirdik. İnşallah etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

        Çocuklardan 6 yaşındaki Gülce Arabacı ise "sarımsak güzeli" olarak defilede yürüdüğünü söyledi.

        Kalabalığı görünce heyecanlandığını dile getiren Arabacı, çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Etkinliğe, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Anadolu Ajansı

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