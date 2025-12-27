Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Bölgede birkaç gündür etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Karayolları ve Özel İdare ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yollarda çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu kapandı
        Kastamonu'da kar ilçeleri beyaza bürüdü
        Kastamonu'da kar ilçeleri beyaza bürüdü
        Otelde kullanılan pet şişelerin kapakları engellilere tekerlekli sandalye o...
        Otelde kullanılan pet şişelerin kapakları engellilere tekerlekli sandalye o...
        Köyüne dönüp başladığı kaz yetiştiriciliğinde 5 yılda 600 hayvana ulaştı
        Köyüne dönüp başladığı kaz yetiştiriciliğinde 5 yılda 600 hayvana ulaştı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
        Emekli olan okul müdürünü öğrencileri alkışlarla uğurladı: Gözyaşlarına hak...
        Emekli olan okul müdürünü öğrencileri alkışlarla uğurladı: Gözyaşlarına hak...