Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Bölgede birkaç gündür etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

