Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede birkaç gündür etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Karayolları ve Özel İdare ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yollarda çalışma yürütüyor.
