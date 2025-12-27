Otelde kullanılan pet şişelerin kapakları engellilere tekerlekli sandalye oluyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da bir otelde toplanan pet şişelerin kapakları, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği aracılığıyla engelliler için tekerlekli sandalye alınması için kullanılıyor.

Kentteki bir otelin işletmecileri ve çalışanları, yaklaşık 2 yıl önce kullanılan pet şişelerin kapaklarının çöpe gitmemesi için harekete geçti.

Odalar ve restoranda kullanılan pet şişelerin kapaklarını her gün toplayan otel çalışanları, bunları Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz'a teslim ediyor.

Bugüne kadar otelde toplanıp Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim edilen mavi kapaklarla 3 tekerlekli sandalye alınıp ihtiyaç sahiplerine verildi.

Kampanya kapsamında son olarak toplanan 10 bin 500 mavi kapak da 4. tekerlekli sandalyenin alınması için dernek başkanı Boyraz'a teslim edildi.

Otelin bağlı olduğu şirketler grubunun genel müdürü Hamza Yıldız, AA muhabirine, Kastamonu'da 2021 yılında faaliyete geçtiklerini söyledi.

Sosyal ve çevre duyarlılığı konularına hassasiyet gösteren bir şirket olduklarını vurgulayan Yıldız, "Ramazan ve diğer özel günlerde sosyal projelere katılmaktan büyük onur ve keyif duymaktayız. Bu projede de otelimiz çalışanlarının fikirleriyle yola çıktık. Felsefe olarak hem sosyal hem de çevresel projelere yatkın olduğumuzdan onları destekledik." dedi.

Son olarak 10 bin 500 pet şişe kapağı toplandığına dikkati çeken Yıldız, "Bunların verilmesi karşılığında özel bireylerimize tekerlekli sandalye hediye edileceğini biliyoruz. Topladığımız kapaklar aracılığıyla Kastamonu'daki özel bireylerimize verilen 4. sandalyemiz. Bu tür projeleri artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu. - "Otel yönetimimiz, özel bireylerin her zaman yanında" Huriye Boyraz ise Kastamonu'da farkındalık oluşturmak için yıllar önce başlatılan mavi kapak projesine kendilerinin de destek olduğunu dile getirdi. İnsanları bu alana yönlendirdiklerini belirten Boyraz, şunları kaydetti: "Bulunduğumuz otelde çalışanlarımız hiçbir kapağı çöpe atmadığı için 4 tekerlekli sandalye aldık. Yeni bir teslimat oldu. Özel bireylerimiz adına teşekkür ediyoruz. Kastamonu'da ilk kez bir otelimizde böyle güzel bir duyarlılık projesiyle karşılaştık. Diğer otel ve işletmecilerimizin de farkındalık için mavi kapak kampanyasını desteklemesi çok kıymetli. Otel yönetimimiz, özel bireylerin her zaman yanında. Gerçekten yürekten hissettiğimiz duyarlılıkları var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."