Kastamonu'da "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" sona erdi

Kastamonu'da hayata geçirilen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" düzenlenen programla sona erdi.

Projenin kapanış programı Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda yapıldı.

Proje Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan, burada yaptığı konuşmada, 20 baba ve 20 özel bireyle yürütülen projenin sona erdiğini söyledi.

Bu sürece babaları da dahil etmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Kaçan, "Projede yer alan annelerimizin talepleri doğrultusunda şu sorular ortaya çıktı: Neden babalara yönelik bir proje olmasın? Neden yükümüz biraz daha hafiflemesin? Neden bizi anlayan eşlerimiz olmasın? Neden çocuğumuza destek olan bir babamız olmasın? İşte bu sorular, çalışmamızın çıkış noktasını oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kaçan, eylül ayında başlayan projenin sonuna geldiklerini ifade ederek "Afiş boyama, çöp toplama, drama, senaryo ve özel eğitim alanında uzman hocalarımızla babalara yönelik uygulamalı atölyeler yaptık. Babalar bu çalışmalarda aktif olarak sorular sordu, hocalarımız bu soruları ayrıntılı şekilde yanıtladı. Buradaki temel amaç, babaların çocuklarıyla kaliteli ve nitelikli zaman geçirmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermekti. Çünkü burada önemli olan, babanın mükemmel olması değil, çocuğuyla birlikte zaman geçirmeye gönüllü olmasıdır." dedi.