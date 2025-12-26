Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" sona erdi

        Kastamonu'da hayata geçirilen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" düzenlenen programla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da hayata geçirilen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" düzenlenen programla sona erdi.

        Projenin kapanış programı Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda yapıldı.

        Proje Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan, burada yaptığı konuşmada, 20 baba ve 20 özel bireyle yürütülen projenin sona erdiğini söyledi.

        Bu sürece babaları da dahil etmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Kaçan, "Projede yer alan annelerimizin talepleri doğrultusunda şu sorular ortaya çıktı: Neden babalara yönelik bir proje olmasın? Neden yükümüz biraz daha hafiflemesin? Neden bizi anlayan eşlerimiz olmasın? Neden çocuğumuza destek olan bir babamız olmasın? İşte bu sorular, çalışmamızın çıkış noktasını oluşturdu." ifadelerini kullandı.

        Doç. Dr. Kaçan, eylül ayında başlayan projenin sonuna geldiklerini ifade ederek "Afiş boyama, çöp toplama, drama, senaryo ve özel eğitim alanında uzman hocalarımızla babalara yönelik uygulamalı atölyeler yaptık. Babalar bu çalışmalarda aktif olarak sorular sordu, hocalarımız bu soruları ayrıntılı şekilde yanıtladı. Buradaki temel amaç, babaların çocuklarıyla kaliteli ve nitelikli zaman geçirmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermekti. Çünkü burada önemli olan, babanın mükemmel olması değil, çocuğuyla birlikte zaman geçirmeye gönüllü olmasıdır." dedi.

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise başta babalar olmak üzere, büyük fedakarlık altında tüm etkinliklere katılan babalara teşekkür ederek "İnşaatta çalışan babalarımızın kıyafetlerini bile değiştirmeden programa yetişmek için gösterdikleri gayret çok kıymetliydi." diye konuştu.

        Projeyi hazırlayan Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin de güzel bir proje dönemi yaşandığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından özel gereksinimli bireyler tarafından zeybek oynandı, ardından sahneye çıkan ritim grubunun gösterisi alkış aldı.

        Programa Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yavuz Selim Şimşek ile kurum müdürleri, öğrenci ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da vatandaşlar Filistin için ses yükseltti
        Kastamonu'da vatandaşlar Filistin için ses yükseltti
        Üniversite öğrencileri liderlik sunumlarıyla yarıştı
        Üniversite öğrencileri liderlik sunumlarıyla yarıştı
        Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak
        Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak
        Kamyona çarpan servis aracındaki 3 öğrenci yaralandı
        Kamyona çarpan servis aracındaki 3 öğrenci yaralandı
        Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Araç satışında "sazan sarmalı" oyununu eksperin dikkati bozdu 600 bin liral...
        Araç satışında "sazan sarmalı" oyununu eksperin dikkati bozdu 600 bin liral...