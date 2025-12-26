Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 26 Aralık Cuma günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

