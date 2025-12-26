Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak

        Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:53
        Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak
        Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 26 Aralık Cuma günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

        Fırtınanın 27 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

