Roma dönemine ait tapınaktaki kabartmalı taşlar köydeki eski yapıları süslüyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Zeus Tapınağı'ndan geçmişte yöre halkı tarafından alınarak yapıların temelinde ve duvarlarında kullanılan taşlar varlığını bu yapılarda sürdürüyor.

Aktaştekke köyünün Meyre Mahallesi sınırlarındaki tapınağın Kastamonu Müze Müdürlüğü bahçesinde sergilenen kitabesine göre, Roma'nın en önemli imparatorlarından biri olan Caracalla zamanında, rahip Gaios tarafından temeli atılan tapınak Gais'un oğlu Aleksandros (İskender) tarafından 279 tarihinde tamamlandı.

Günümüzde kalıntıları ayakta kalan tapınağın taşları geçmişte yöre halkı tarafından köydeki yapıların temel ve duvarlarında kullanıldı. Müze Müdürlüğü tarafından numaralandırılarak kayıt altına alınan kabartma taşlar, köyü ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor.

Meyre Mahallesi'nin sınırlarında yer alan tapınak Meyre Zeus Tapınağı olarak da isimlendiriliyor.

Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, AA muhabirine, tapınağın bölge açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Tapınağın önemli kalıntılarının olduğunu belirten Çetin, şunları dile getirdi: "Burası zamanla tahrip edilmiş. Yıllar önce oradan alınan taşlar evlerin temelleri ve duvarlarında kullanılmış. Geçtiğimiz yüzyıllarda olan hadiseler bunlar. Tapınakta Müze Müdürlüğü tarafından 2007 yılında temizlik çalışması yapıldı. Burada tekrar bir çalışma yapılırsa bölge turizmi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Taşlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Çalışma yapıldığı zaman Müze Müdürlüğü bu taşları numaralandırarak kayıt altına aldı. Bu kabartma taşlardan biri benim evin temelinde var. Biz de bunlara gözümüz gibi bakıp koruyoruz. Emin ellerdeler." - "Tapınakta kazı çalışması yapılmasını istiyoruz" Köy sakinlerinden Cemal Çetin ise yıllar önce köylülerin taşların bir kısmını alarak evlerde kullandığını belirterek, "Hala bu taşlar evlerde mevcut. Biz bu taşlara elimizden geldiği kadar bakım yapıyoruz. Duvarlardaki taşlara da en iyi şekilde bakıyoruz. Bu taşlar bizim korumamız altında, onlara bakıyoruz. Tapınakta da kazı çalışması yapılmasını istiyoruz." dedi.