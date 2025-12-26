Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.12.2025 - 14:25
        Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Kastamonu Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Kastamonu ve çevrelerinde 26 Aralık Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

        Cumartesi gece saatlerinde ara verecek yağışların pazar öğleden sonra tekrar başlayacağı belirtilen açıklamada, yükseklerde 20 santimetrenin üzerinde kar yağışının beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

