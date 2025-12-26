Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Kastamonu ve çevrelerinde 26 Aralık Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

