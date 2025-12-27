Köyüne dönüp başladığı kaz yetiştiriciliğinde 5 yılda 600 hayvana ulaştı

ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - İstanbul'da yaşarken Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine dönen 49 yaşındaki Suat Bayramoğlu, 130 kaz ile başladığı yetiştiricilikte 5 yılda hayvan sayısını 600'e yükseltti.

İstanbul'da inşaat malzemeleri üzerine iş yeri bulunan ve Kovid-19 salgını döneminde işlerinin durgunlaşması nedeniyle 2020 yılında ailesiyle baba ocağı Devrekani'nin Doğuörcünler köyüne dönen 5 çocuk babası Bayramoğlu, hayvancılık yapmaya karar verdi.

Yaptığı araştırmanın ardından aynı köyde yaşayan Kenan Yılmaz ile kaz yetiştiriciliğine başlayan Bayramoğlu, köy harmanı ve eski bir samanlığı kaz yetiştirmeye uygun hale getirdi.

İlk etapta 130 kaz alarak işe başlayan Bayramoğlu ile ortağı, aradan geçen 5 yılda kaz sayısını 600'e yükseltti. İki ortak, yerlerin kendilerine yetmemesi üzerine 3 bin kaz yetiştirilebilecek yeni bir yer yapmayı planlıyor.

Bayramoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da doğup büyüdüğünü, Kovid-19 salgını döneminde işleri bozulunca farklı bir iş arayışına girdiğini söyledi.

Memleketi Devrekani'deki köyde dedesinden kalma ev ve arazileri bulunduğunu belirten Bayramoğlu, "Gidelim, bir şeyler yapalım' dedik. Geldiğimde ne yapabileceğimi araştırdım. Buranın iklimi serttir. İklimine uygun olduğundan dolayı köylümüz Kenan Yılmaz ile kaz işine başladık." dedi.

- "Geldiğim için çok mutluyum"

Doğuörcünler köyünün Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşadığını dile getiren Bayramoğlu, "Ortağımla evlerimizin mesafesi 1 kilometre. Abimin arazisini çevirip kazları buraya yerleştirdik. Kuluçka makineleri aldık. Başta ne yapacağımızı bilmiyorduk ama baktık yumurta ve civciv talebi çok, ona yöneldik." diye konuştu.

Bayramoğlu, işlerini büyütmeyi düşündüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mevcut yerimiz yetersiz geliyor. 600 anaçlık yerimiz var, burayı büyütmek istiyoruz. Yeni yılda 3 bin anaçlık yer yapacağız. Yeni yerin hazırlığını yapıyoruz. Kazlar, buranın havası soğuk olduğu için çok iyi uyum sağladı. Katı yem olarak arpa, buğday, yulaf ve mısır veriyoruz. Yeşillik ihtiyaçları için dışarıya salıyoruz, otluyorlar."