Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Köyüne dönüp başladığı kaz yetiştiriciliğinde 5 yılda 600 hayvana ulaştı

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - İstanbul'da yaşarken Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine dönen 49 yaşındaki Suat Bayramoğlu, 130 kaz ile başladığı yetiştiricilikte 5 yılda hayvan sayısını 600'e yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyüne dönüp başladığı kaz yetiştiriciliğinde 5 yılda 600 hayvana ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - İstanbul'da yaşarken Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine dönen 49 yaşındaki Suat Bayramoğlu, 130 kaz ile başladığı yetiştiricilikte 5 yılda hayvan sayısını 600'e yükseltti.

        İstanbul'da inşaat malzemeleri üzerine iş yeri bulunan ve Kovid-19 salgını döneminde işlerinin durgunlaşması nedeniyle 2020 yılında ailesiyle baba ocağı Devrekani'nin Doğuörcünler köyüne dönen 5 çocuk babası Bayramoğlu, hayvancılık yapmaya karar verdi.

        Yaptığı araştırmanın ardından aynı köyde yaşayan Kenan Yılmaz ile kaz yetiştiriciliğine başlayan Bayramoğlu, köy harmanı ve eski bir samanlığı kaz yetiştirmeye uygun hale getirdi.

        İlk etapta 130 kaz alarak işe başlayan Bayramoğlu ile ortağı, aradan geçen 5 yılda kaz sayısını 600'e yükseltti. İki ortak, yerlerin kendilerine yetmemesi üzerine 3 bin kaz yetiştirilebilecek yeni bir yer yapmayı planlıyor.

        Bayramoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da doğup büyüdüğünü, Kovid-19 salgını döneminde işleri bozulunca farklı bir iş arayışına girdiğini söyledi.

        Memleketi Devrekani'deki köyde dedesinden kalma ev ve arazileri bulunduğunu belirten Bayramoğlu, "Gidelim, bir şeyler yapalım' dedik. Geldiğimde ne yapabileceğimi araştırdım. Buranın iklimi serttir. İklimine uygun olduğundan dolayı köylümüz Kenan Yılmaz ile kaz işine başladık." dedi.

        - "Geldiğim için çok mutluyum"

        Doğuörcünler köyünün Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşadığını dile getiren Bayramoğlu, "Ortağımla evlerimizin mesafesi 1 kilometre. Abimin arazisini çevirip kazları buraya yerleştirdik. Kuluçka makineleri aldık. Başta ne yapacağımızı bilmiyorduk ama baktık yumurta ve civciv talebi çok, ona yöneldik." diye konuştu.

        Bayramoğlu, işlerini büyütmeyi düşündüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Mevcut yerimiz yetersiz geliyor. 600 anaçlık yerimiz var, burayı büyütmek istiyoruz. Yeni yılda 3 bin anaçlık yer yapacağız. Yeni yerin hazırlığını yapıyoruz. Kazlar, buranın havası soğuk olduğu için çok iyi uyum sağladı. Katı yem olarak arpa, buğday, yulaf ve mısır veriyoruz. Yeşillik ihtiyaçları için dışarıya salıyoruz, otluyorlar."

        Memleketine döndüğü için pişman olmadığını vurgulayan Bayramoğlu, "Çoğu insanın aklında köye dönme fikri vardır ama kimi çocuğu, kimi işini sebep gösterip gelemiyor. Bir devrim yapıp gelmek gerekiyor. Aklında, fikrinde köy olan herkese tavsiye ederim. Çok para kazanmak önemli değil, şehirlerde robotlaşmışız. Geldiğim için çok mutluyum. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok

        Benzer Haberler

        Otelde kullanılan pet şişelerin kapakları engellilere tekerlekli sandalye o...
        Otelde kullanılan pet şişelerin kapakları engellilere tekerlekli sandalye o...
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
        Emekli olan okul müdürünü öğrencileri alkışlarla uğurladı: Gözyaşlarına hak...
        Emekli olan okul müdürünü öğrencileri alkışlarla uğurladı: Gözyaşlarına hak...
        Özel bireyler ve babalarının birlikte sosyalleştiği projede sona gelindi
        Özel bireyler ve babalarının birlikte sosyalleştiği projede sona gelindi
        Kastamonu'da "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" sona erdi
        Kastamonu'da "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" sona erdi
        Kastamonu'da vatandaşlar Filistin için ses yükseltti
        Kastamonu'da vatandaşlar Filistin için ses yükseltti