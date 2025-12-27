Akademisyenlerden Vali Dallı'ya ziyaret

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Serap Denizmen, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

Aynı fakültede araştırma görevlisi olan Mehmet Öztürk ile Dallı'yı makamında ziyaret eden Denizmen, birlikte hazırladıkları Süheyl Ünver'in Kastamonu Defterleri kitabını hediye etti.

Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, valilik yayınlarından biri olarak basımı gerçekleştirilen eserin önemine dikkati çekti.

Ünver'in kültür dünyasının önemli isimlerinden biri olduğunu aktaran Dallı, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen akademisyenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.