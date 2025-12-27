Kastamonu'da kar nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar nedeniyle 202 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle Ağlı'da 12, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 19, Çatalzeytin'de 15, Devrekani'de 29, Doğanyurt ve İnebolu'da 8'er, Küre'de 33, Pınarbaşı'nda 27 ve Seydiler'de 10 olmak üzere 202 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
