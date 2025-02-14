Kastamonu'da 7 hükümlü yakalandı
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma sonucu, çeşitli suçlardan hüküm giyen 7 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
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