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        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'da buzlanma nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:49
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        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'da buzlanma nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        M.B.S. idaresindeki 37 ACN 168 plakalı kamyon, Batı Çevre yolu Açık Maslak Mevkisi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon kasasındaki taş ve toprak etrafa dağıldı.

        Yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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