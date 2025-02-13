Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinde kandil simidi ikramı

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Berat Kandili dolayısıyla ilçe halkına kandil simidi ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinde kandil simidi ikramı
        ABONE OL

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Berat Kandili dolayısıyla ilçe halkına kandil simidi ikram etti.

        Kandil dolayısıyla evlerinde özenle hazırladıkları simitleri paketleyen müdürlük personeli, sokakta vatandaşlara ikram etti.

        Vatandaşlar, kendilerine ikram edilen kandil simidini hazırlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Valilik personeline yangın farkındalık eğitimi verildi
        Kastamonu'da Valilik personeline yangın farkındalık eğitimi verildi
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 217 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 217 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da 2 ev, 4 ahır ve 1 traktör yandı
        Kastamonu'da 2 ev, 4 ahır ve 1 traktör yandı
        Kastamonu Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu
        Kastamonu Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu
        Milli boksör Büşra Işıldar, büyüklerde de dünya şampiyonu olmak istiyor:
        Milli boksör Büşra Işıldar, büyüklerde de dünya şampiyonu olmak istiyor: