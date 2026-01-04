Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu

Sağlık ekipleri tarafından ilk değerlendirmesi yapılan hasta kar aracıyla alınarak Şenpazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.