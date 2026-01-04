Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 22:07 Güncelleme: 04.01.2026 - 22:07
        Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu
        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Himmet köyünde 70 yaşındaki bir vatandaşın nefes darlığı yaşadığını bildiren yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri AFAD'ın paletli kar aracıyla ağır kış şartlarının yaşandığı bölgeye giderek hastaya ulaştı.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk değerlendirmesi yapılan hasta kar aracıyla alınarak Şenpazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

