        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:55
        Kastamonu'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        M.C'nin kullandığı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Dereköy mevkisinde aynı yönde seyreden D.T'nin kullandığı ciple çarpıştı.

        Kazada cipte bulunan N.D, K.E.D. ve E.D. yaralandı.

        Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.

