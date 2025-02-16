CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor

CHP Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren delege sayısı artıyor.

GİZLİ TANIK UYGULAMASI OLMAYACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, süreç kapsamında önümüzdeki günlerde de birçok CHP delegesinin ifadesine başvuracak. Savcılık, “gizli tanık” uygulamasını devreye sokmadı. Delegelerin talebine rağmen, olası spekülasyonları önlemek amacıyla “gizli tanık” yöntemini tercih etmedi.

DELEGELER TANIK SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturmada, delegelerin yemin verdirilmek suretiyle “tanık” sıfatıyla ifadelerinin alınması usulü benimsendi. Dosyada gizlilik kararı alınmadı. CHP avukatları soruşturma dosyasını anlık olarak takip edebiliyor. İfade veren delegeler, para karşılığı oy kullanmaları yönünde teklif aldıklarını öne sürdü. Delegeler, bu teklifi yapanların ya da aracı olan kişilerin isimlerini savcılıkla paylaştı. Savcılık, bu iddiaları detaylı şekilde incelemeye aldı ve önümüzdeki günlerde ilgili isimlerin ifadelerinin alınmasına karar verdi.

İPTAL DAVALARI ARTIYOR

İptal davalarının sayısı artıyor. Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne kurultayın iptali için açılan dava sayısında artış gözlemleniyor. Savcılık, bu davaları da yakından takip ediyor. Kurultay iptal davalarında zaman aşımı söz konusu değil. “Şaibe iddialarını yeni öğrendim” diyen kişiler, belirli bir süreye bağlı olmaksızın dava açabiliyor.