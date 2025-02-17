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        Haberler Gündem Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 12 kişiye 5 yıl hapis istendi

        Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 12 kişiye 5 yıl hapis istendi

        Diyarbakır'da annesi, ağabeyi ve amcası tarafından iştirak halinde katledilen Narin Güran için başlatılan soruşturma kapsamında, 12 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 10 sayfalık hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerindeki çelişkiler olduğu iddia edildi

        Giriş: 17.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 20:30
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        Güran cinayetinde sıcak gelişme
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        Diyarbakır'ın Bağlar’ın Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Narin Güran’ın cinayet soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

        2SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

        Sürdürülen soruşturma kapsamında Barış, Güran, Birsen Güran, Hediye Güran, Maşallah Güran, İbrahim Halil Güran, Mehmet Kaya, Kurtuluş Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevki Kaya, Muhammed Kaya, Ömer Faruk Güran ve Şeyma Kaya hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan iddianame hazırlandı.

        5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

        10 sayfalık hazırlanan iddianamede, şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğuna değinildi. Soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

        ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Narin Güran cinayetiyle ilgili 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren duruşmada Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

        Ayrıca tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

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        #narin güran
        #haberler
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