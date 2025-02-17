Boşanma davalarına yeni formül yolda: Önce boşanma, sonra nafaka davası
AK Parti, uzun süren boşanma davalarına ilişkin yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Buna göre önce boşanma davaları görülecek. Nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi davalar sonraya bırakılacak. Düzenleme, aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yargı paketinde yer alacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
AK Parti boşanma davalarını hızlandıracak formül için çalışma yürütüyor.
Çekişmeli boşanma davaları en az 1 buçuk 2 yıl sürüyor. Bazı durumlarda bu davaların sonuçlanması 3 yılı buluyor.
Buna nafaka, mal paylaşımı ve velayet konularındaki anlaşmazlıklar da neden olabiliyor. Habertürk’ün edindiği bilgiye göre önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
DÜZENLEME AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN HAZIRLANACAK
AK Parti kaynakları, bu formülün öneri olarak tartışıldığını belirtti. Velayetin Anayasa’nın 41. maddesinde bulunan çocuğun üstün yararına göre verildiğine dikkat çeken kaynaklar, “Ona göre nafaka uygulanıyor” dedi.
Kaynaklar, “bazı şeyler ayrılıkla beraber gelişiyor. Birbirine çok bağlı şeyler. O nedenle çok doğru olmayabilir” ifadelerini de kullandı. Düzenleme aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yeni bir yargı paketinde yer alacak.
Pakette nafakaya ilişkin yapılacak düzenleme de bulunacak. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesi, nafaka bittikten sonra ise kadına sosyal yardım ödenmesi gündemde.