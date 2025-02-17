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        Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar

        Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:18
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        Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar
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        Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışma yapıldı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, karla kaplanan ormanlık alanlarda yiyecek bulmaları güçleşen hayvanlar için harekete geçti. Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden (KAMPOFF) destek alan Bölge Müdürlüğü ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün rehberliğinde Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na ulaştı.

        Karla kaplı yolları arazi araçlarıyla aşan ekipler, 3 farklı noktaya 30 kilogram arpa ve buğday, 12 balya saman ve yonca bıraktı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgelerde yaban hayatının korunması amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

        Alper, çalışmalarına Off Road Kulübü ile Milli Parklar ekiplerinin destek verdiğini ifade ederek, "Bir merhamet ve vakıf geleneği olarak Hz. Ömer'in 'Dağlara yem serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' şiarıyla yola çıkarak Ilgaz Dağı'nda, yoğun kar yağışının, olumsuz hava şartlarının olduğu yerlerde yaban hayatını koruma amaçlı çalışma yaptık. Bir farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliklere mümkün olduğunca devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

        KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur da yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz'ın zirvesine çıkamadıkları ancak ulaşabilecekleri en yüksek noktaya çıktıklarını ifade etti.

        Salur, kulüp olarak etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, yaban hayvanları için yapacağı besleme çalışması için bizden destek istedi. Biz de seve seve kabul ettik ve onlarla yola çıktık. Katılım gayet iyi, 12-13 araç var. Milli Parklar da 2 araçla geldi. Çok kar alan bölgelerde besleme yaptık. Kulüp olarak bizleri böyle bir etkinliğe dahil ettikleri için Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Kulüp olarak bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Uğur Şan ise yemleme faaliyetinin yaban hayatı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Kış aylarında yaban hayvanlarının yem arayışının genel alanlara yayıldığına dikkati çeken Şan, şunları kaydetti:

        "Yaban hayvanları kendi ortamlarında yiyecek bulamazlarsa, genellikle şehirlere ve sosyal alanlara yönelirler. Bizim amacımız, yemleme faaliyetleriyle hayvanların beslenme ihtiyaçlarını ait oldukları doğada karşılamalarını sağlamak. Aynı zamanda yaptığımız bu faaliyetle doğaya bıraktığımız yiyecekler, onların zor koşulları daha rahat atlatmalarına destek vermiş olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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