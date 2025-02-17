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        Cide Belediyesinden fırtına uyarısı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, belediye tarafından fırtına uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:37
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        Cide Belediyesinden fırtına uyarısı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, belediye tarafından fırtına uyarısı yapıldı.

        Cide Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

        Özellikle deniz ve sahil kesimlerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, balıkçıların denize açılmamalarının önem taşıdığı belirtildi.

        Fırtına süresince yetkililerin açıklamalarının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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