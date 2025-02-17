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        Haberler Magazin Menajer Ayşe Barım hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı - Magazin haberleri

        Menajer Ayşe Barım hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı

        'Gezi eylemlerini yönlendirme' suçlamasıyla 28 Ocak'ta tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi. Ancak Barım cezaevinden çıkmadan, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:30
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        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 28 Ocak'ta tutuklanmıştı.

        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı Haberi Görüntüle

        Soruşturmada; firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla, Gezi Parkı'nda bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

        Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

        Ayşe Barım'ın avukatı, geçtiğimiz günlerde sulh ceza hâkimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

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        Bunun üzerine Ayşe Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tahliye kararı verdi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden, karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

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        'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

        Öte yandan, soruşturma kapsamında oyuncular; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın 'tanık' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

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        Ayşe Barım'ın tutuklanması talebiyle savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle 'yalan tanıklık' suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

        DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜNDE TEKELLEŞME İDDİALARI

        ID İletişim Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

        Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

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        #Ayşe Barım
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