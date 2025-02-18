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        Kastamonu'da sarımsak pazarında soğuk ve kar etkili oldu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her hafta salı günü kurulan sarımsak pazarında bu hafta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:39
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        Kastamonu'da sarımsak pazarında soğuk ve kar etkili oldu
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her hafta salı günü kurulan sarımsak pazarında bu hafta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Gece boyunca etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü. Köylerinden yola çıkan çiftçiler, her hafta olduğu gibi bu hafta da tezgahlarını açarak ürünlerini satışa sundu.

        Sarımsak üreticisi Necdet Sezer, pazarın hareketliliğine dikkat çekerek, "Soğuk ve karlı hava şartlarına rağmen üreticilerimiz pazardaki yerini aldı. Sarımsağımızın alıcısıyla buluşmasından memnunuz. Tüm üreticilerimize bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

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