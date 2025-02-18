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        Kastamonu'da eğitime kar engeli

        KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 03:13 Güncelleme: 18.02.2025 - 03:15
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        Kastamonu'da eğitime kar engeli
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        KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat 2025 salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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