Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat 2025 salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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