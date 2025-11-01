Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki cam seyir terasında sonbahar güzelliği yaşanıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki cam seyir terası, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini yüksekten izleme imkanı sunuyor.

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Çatak Kanyonu'nun yüzeyinden 450 metre yükseklikte yer alan ve Azdavay Belediyesince işletilen teras, sonbaharda yeşilin farklı tonlarına bürünen doğasıyla yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Sonbaharın görsel şölenini seyir terasının üzerinde adrenalinle buluşturan doğaseverler, fotoğraf çekerek mevsimin tadını çıkarıyor.

Terasın ziyaretçilerinden Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, AA muhabirine, Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünün sonbahar faaliyetleri kapsamında terasa geldiklerini söyledi.

Daday ile Azdavay arasında Küre Dağları'nın uzantıları arasından geçerek terasa ulaştıklarını belirten Özmen, "Turizm etkinliği değil de adeta bir sanat etkinliği yapar, bir tablonun içinden geçer gibi muhteşem manzaraların ortasından geçtik. Bunları insanlara çektiğimiz görüntülerle anlatmamız mümkün değil. Çıplak gözle görünce anlaşılacak, keyfine varılacak manzaralar var. İşte o zaman turistik değil de sanatsal etkinliğin hazzına ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.