        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki cam seyir terasında sonbahar güzelliği yaşanıyor

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki cam seyir terası, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini yüksekten izleme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:51
        Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki cam seyir terası, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini yüksekten izleme imkanı sunuyor.

        Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Çatak Kanyonu'nun yüzeyinden 450 metre yükseklikte yer alan ve Azdavay Belediyesince işletilen teras, sonbaharda yeşilin farklı tonlarına bürünen doğasıyla yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

        Sonbaharın görsel şölenini seyir terasının üzerinde adrenalinle buluşturan doğaseverler, fotoğraf çekerek mevsimin tadını çıkarıyor.

        Terasın ziyaretçilerinden Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, AA muhabirine, Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünün sonbahar faaliyetleri kapsamında terasa geldiklerini söyledi.

        Daday ile Azdavay arasında Küre Dağları'nın uzantıları arasından geçerek terasa ulaştıklarını belirten Özmen, "Turizm etkinliği değil de adeta bir sanat etkinliği yapar, bir tablonun içinden geçer gibi muhteşem manzaraların ortasından geçtik. Bunları insanlara çektiğimiz görüntülerle anlatmamız mümkün değil. Çıplak gözle görünce anlaşılacak, keyfine varılacak manzaralar var. İşte o zaman turistik değil de sanatsal etkinliğin hazzına ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Özmen, Kastamonu'da gezilebilecek birçok yer bulunduğunu vurgulayarak, herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi.

        Terasın sorumlusu Ali İhsan Bakırcı da tesisin yılda 60 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

        Terasın sonbaharda da ilgi gördüğüne dikkati çeken Bakırcı, "Terasımız kanyon yüzeyinden 450 metre yükseklikte. Burada bir orman denizinin içindeyiz ve birçok renk var. Özellikle sonbaharda fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçüleri buraya yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

