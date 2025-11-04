Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi tüfekle yaralayan sanığa 7,5 yıl hapis cezası

        Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi silahla yaralayan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:49 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:49
        Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi tüfekle yaralayan sanığa 7,5 yıl hapis cezası
        Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi silahla yaralayan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya silahla yaralanan S.E. ile tutuklu sanık Ö.K. ve avukatı katıldı.

        Ö.K, duruşmadaki savunmasında, öldürme kastının olmadığını belirterek, "Müşteki ile aramızda bir buçuk metre mesafe vardı. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Kastamonu'da mayıs ayında aralarında çıkan tartışmanın ardından Ö.K. tüfekle ateş ederek S.E'yi yaralamıştı. Olayın ardından Ö.K. tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

