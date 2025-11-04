Şehit polisin sözleri uyuşturucuyla mücadele projesinin sloganı oldu

Kastamonu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık" projesi başlatıldı.

Kentte 1 Temmuz 2024 yılında uyuşturucu etkisi altındaki bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan tarafından söylenen "Damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin" ifadeleri Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce proje olarak hazırlandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreni öncesinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Süleyman Kaytaz tarafından projenin sunumu gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin üç aşamada gerçekleştirildiğini söyledi.

İlk aşamanın önleyici kısım olduğunu ifade eden Dallı, ikincisinin uyuşturucuya bulaşan kişilerin tedavi edilmesi, üçüncü kısmın ise uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik verilen mücadele olduğunu belirtti.

Yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin bu konuya katkı sunması gerektiğini anlatan Dallı, "Başta aileler, okullar, öğretmenler ve diğer ilgili kurumlar, paydaşlar, bu meselenin ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle doğrudan ilgili olduğunu bilerek hareket etmelidir." dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede en önemli unsurlardan birinin "ihbar" olduğuna dikkati çeken Dallı, şöyle konuştu:

"NARVAS projemiz var ve vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanabilirler. İnsanlar bazen çekiniyor. Ben her zaman söylüyorum, ‘Gel, bana söyle kardeşim. İhbarcı sen olma, ben olurum. Bir şey gördüysen, duyduysan veya şahit olduysan bana bildir, gerisine karışma.' Müdür Bey, jandarma komutanımız ve diğer arkadaşlarımız da aynı düşüncededir. Maalesef hem Kastamonu'da hem de genel olarak ihbar mekanizmasını arzu ettiğimiz seviyeye getiremedik. Bu nedenle tüm hemşerilerimden özellikle rica ediyorum. Uyuşturucu ticareti yapanlarla mücadelede ihbar çok önemli. İhbar mekanizmasını çalıştırmak devletimize büyük destek verebilir."

Projede şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın "damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin" ifadelerini kullandığını belirten Dallı, "İşi vurucu bir şekilde özetleyen bir cümleyi kurmuş kendisi. Onun gibi bu mücadeleyi verirken kaybettiğimiz, şehadet şerbeti içmiş ve yaralanan kardeşlerimizi şükranla, minnetle anmak istiyorum." diye konuştu.