Özel gereksinimli bireyler "Sen De Gel" projesi sayesinde atlı terapiyle buluştu

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen 'Sen De Gel' projesi sayesinde özel gereksinimli bireyler atlı terapi ile tanışıyor.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçedeki engelli ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan proje, Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülüyor.

Yaklaşık 20 hafta sürmesi beklenen proje kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik 4 haftadır atlı terapiler yapılıyor. Bu kapsamda özel bireyler ve aileleri için geziler de düzenlenecek.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım, AA muhabirine her hafta çarşamba günü 15 özel gereksinimli birey ve aileleriyle Daday ilçesinde bulunan Atlı Terapi Merkezi'ne geldiklerini söyledi.

- "Herkes çok mutlu" Terapinin hem özel bireylere hem de ailelerine çok iyi geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Herkes çok mutlu. Daha önce ata oturmak bile istemeyen özel bireylerin şu anda ata tek başına bindiklerini gözlemledik. Ailelerimiz çok mutlu hem değişik bir ortam görüyorlar hem çocuklarıyla daha çok ilgilenme imkanları oluyor." dedi. Özel bireylerden Salih Davulcu ise ata binmeyi çok sevdiğini dile getirerek, "Vallahi çok sevindim, yani iyi oldu. Bindim mesela atlara, öğretmenler götürdüler sağ olsunlar. İki sefer bindim, doyamadım, bir defa daha bindim. Bir dahakine bineriz inşallah." diye konuştu. - "Birçok çocukta yürümede ilerleme oldu, denge problemlerini aştı" Özel birey annesi Filiz Hoşlan ise şunları kaydetti: "Bir anne olarak ben çok mutluyum. Buraya başladığımda kızım atta denge kuramıyordu, beş kişi tutuyordu. Şu an tek başına binebiliyor. Bu çok büyük bir başarı bizim için. Hem de denge problemlerini aştıktan sonra algılamada atla birlikte açıldı. Buraya çok severek geliyor, bilerek geliyor, çok mutlu. İlk başta buraya korkarak gelen, ata dokunmak dahi istemeyen çocuklar şu an 'Ata ben daha önce bineceğim' diye birbiriyle yarış haline giriyorlar. Birçok çocukta kaslarda gevşeme oldu, yürümede ilerleme oldu, denge problemlerini aştı. Çok büyük başarılar sağladık."