Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Ayrancıoğlu'nun kullandığı traktör, Akkaya köyünde devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Ayrancıoğlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ayrancıoğlu'nun cenazesi, İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
