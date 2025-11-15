Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı

        Kastamonu'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı.

        15.11.2025 - 15:04
        Kastamonu'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Kastamonu'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı.

        Kenan Ö. (72) idaresindeki 06 BP 684 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak devrildi.

        Yaralanan sürücü ile eşi Süeyla Ö. (72), ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın ise çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

