Kastamonu'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı
Kenan Ö. (72) idaresindeki 06 BP 684 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile eşi Süeyla Ö. (72), ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın ise çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.
