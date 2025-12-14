GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Kardeşlerden Cihan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Ç. ise taburcu edildi.

Ağır yaralanan Cihan Ç. ile kardeşi A.Ç, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzeykent Pazar Yeri'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.