        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        YOL-İŞ Kastamonu 2 No'lu Şube 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Yol-İş Sendikası (YOL-İŞ) Kastamonu 2 No'lu Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:40
        YOL-İŞ Kastamonu 2 No'lu Şube 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Türkiye Yol-İş Sendikası (YOL-İŞ) Kastamonu 2 No'lu Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, kentteki bir otelde düzenlenen genel kuruldaki konuşmasında, emeğin önemine vurgu yaptı.


        Sinsi, "Burada çalışan arkadaşlarımızın emeği sayesinde bu görevlerde bulunuyoruz ve bu sorumluluğu yönetmeye çalışıyoruz. Eğer ortada bir başarı, kurumun ortaya koyduğu bir değer varsa, bu tamamen burada bulunan ve emeğini ortaya koyan çalışanlarımız sayesindedir. Dolayısıyla başta emekli olanlar olmak üzere tüm çalışanlarımıza hak ettikleri değeri vermemiz ve emeklerini teslim etmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise sendikanın mücadelesine değindi.

        Devletin kalkınması için köye önem vermek gerektiğini anlatan Ağar, "Çiftçiyi kalkındırmazsan, tarımı desteklemezsen, üretmeden tüketirsen ekonomi mutlaka sıkıntıya girer. Sendika olarak 2010 yılında Karayollarında çalışan taşeron işçileri sendikamız bünyesine aldık. BBir milyona yakın taşeron işçiyi kadroya aldık." diye konuştu.

        YOL-İŞ Kastamonu 2 No'lu Şube Başkanı Sadık Düzgün ise sendikal mücadelenin önemine dikkati çekti.

        Kamuyu ayakta tutmak, insana hizmet etmek ve emeğin onurunu korumak için büyük bir özveriyle görev yaptıklarını dile getiren Düzgün, "Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek adına verilen mücadele son derece önemlidir. Genel kurulumuzun ülkemize, çalışma hayatına ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyor, birlik, dayanışma ve mücadele kararlılığıyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

        Daha sonra yapılan seçime mevcut başkan Sadık Düzgün tek aday olarak katıldı.


        Düzgün, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden YOL-İŞ Kastamonu 2 No'lu Şube Başkanlığına seçildi.

        Yönetim kurulu Ahmet Savaş Dirbalı, Süleyman Tan, Said Erçin ve Erhan Manav, denetleme kurulu Saim Bektaş, Ali Bostan ve Ersel Uçar, disiplin kurulu Adem Demir, Fatih Çiftçi, Güven Çapkınoğlu, Serkan Gök ve Doğan Can Al'dan oluştu.

        Üst kurul delegeliklerine de Sadık Düzgün, Tevfik Ceyhan Yolasığmazoğlu, Said Erçin, İsmail Tutoğlu, Erhan Manav, Saim Bektaş ve Hakan Ülgen getirildi.

        Genel kurul, emekli olan kurul üyelerine plaket verilmesinin ardından sona erdi.



