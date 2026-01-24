Habertürk
Habertürk
        Kastamonu'da dağ köylerinde tarih kokan ahşap evler karla kaplandı

        Kastamonu'da dağ köylerinde tarih kokan ahşap evler karla kaplandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evler, kar altındaki görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:27
        Kastamonu'da dağ köylerinde tarih kokan ahşap evler karla kaplandı
        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evler, kar altındaki görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu.


        Küre Dağları bölümünde bulunan ve birçoğu bir asrın üzerindeki ahşap evler, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede tarihi evler ve çevresini saran ormanlık alanlar güzel görüntü oluşturdu.

        Yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara bölgenin doğal ve kültürel dokusunu ön plana çıkarırken, köyler adeta görsel şölen sundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

