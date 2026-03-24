        Kastamonu'da yediği lokum boğazına yapışan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğazına yapışan lokumun solunum yolunu tıkadığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 24.03.2026 - 20:05 Güncelleme:
        İlçe merkezinde ikamet eden Aydın Kalaycı (71), 17 Mart'ta teravih namazı çıkışında ikram edilen lokumdan yedi. Bir süre sonra nefes alamayarak fenalaşan Kalaycı'nın kalbi durdu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleyle boğazındaki lokum çıkarılarak kalbi çalıştırılan Kalaycı, ambulansla Abana İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tekrar kalbi duran ve burada yaklaşık 40 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Kalaycı, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybeden Kalaycı'nın cenazesi, Abana'daki Atmeydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

