Kastamonu Valisi Dallı, Orman Bölge Müdürlüğü heyetiyle bir araya geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Orman Haftası dolayısıyla Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya'yı makamında kabul etti.



Bölge müdür yardımcılarının de yer aldığı ziyarette konuşan Dallı, şehrin sahip olduğu zengin orman varlığıyla yalnızca bölgesinin değil Türkiye'nin en önemli orman şehirlerinden biri olduğunu söyledi.



Dallı, bu doğal zenginliklerin korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli emanetlerden biri olduğunu vurguladı.



Yeşil Vatan için fedakarca görev yapan orman teşkilatına teşekkür eden Dallı, haftanın toplumda çevre bilincinin artmasına vesile olmasını diledi.

