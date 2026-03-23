Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Ilgaz, Ramazan Bayramı'nı hareketli geçirdi

        ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Ramazan Bayramı "dolu dolu" geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Kayakseverler, Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki 5,6 kilometrelik pistte çam ormanlarının arasında 1838 metreye iniş yaparken, kızak ve snowboardla da kayma imkanı buluyor.

        Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Bazıları da doğal manzara eşliğinde teleferikle dolaşıp yürüyüş yapma imkanı buluyor.

        Kayak merkezi, Ramazan Bayramı tatilinde Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de ziyaretçi ağırladı.

        Son dönemde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

        Ziyaretçilerden Kübra Bozkurt, AA muhabirine, Denizli'den geldiklerini belirterek, "Bayram tatilinde kayak yapmak için geldik. Çok güzel bir yer burası, çok eğleniyoruz. Bu mevsimde daha da güzel. Snowboard yapıyoruz, teleferikle dolaşıyoruz. Burayı çok beğeniyoruz, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        - "Bayramda sömestr tatilindeki gibi bir yoğunluk var"

        İstanbul'dan gelen Burak Uğuz ise "Bayram tatilini burada değerlendirdik. Hava da elverişli olduğu için Ilgaz Yurduntepe'yi tercih ettik. Buraya düzenli olarak geliyoruz. Gelmeye de devam edeceğiz. Biz perşembe gününden beri sabah 9.00 akşam 16.00 pist açık olduğu sürece burada kayak yapıyoruz. Tüm günü değerlendiriyoruz. Bayramda hemen hemen sömestr tatilindeki gibi bir yoğunluk var." diye konuştu.

        Metin Yaşaroğlu da Karabük'ten geldiğini belirterek, "Önce burada kayak eğitimi aldım. Sonra teleferikle yukarı çıktım. Kayak pisti çok uzun, çalışanlar çok ilgili. Burayı çok beğendim." ifadelerini kullandı.

        Abdullah Karataş ise Ankara'dan ailesi ile geldiğini kaydederek, "Ailem bayram hediyesi olarak getirdi. Daha önce bir kez gelmiştik. O zaman kayak yapmayı öğrendim, bugün kayak yapıyorum. Ilgaz Kayak Merkezi'ni çok beğendim, burası çok güzel." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
