        Bozkurt'ta bayram pilavı geleneği yaşatıldı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde, 120 kazan etli pilav vatandaşlara ikram edildi.

        Giriş: 22.03.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1200 kilogram pirinç ve 600 kilogram et kullanılarak hazırlanan etli pilav, Bozkurt Kapalı Pazaryeri ile Bozkurt Meydanı'nda belediye personelince vatandaşlara dağıtıldı.

        Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, programda yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Yanık, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan pilav şölenimizi sizlerle icra etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu gelenek ve göreneklerimiz gelecek nesillere de bizlerden aktarılarak devam edecektir." dedi.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de konuşmasında, geleneğin birlik ve beraberlik içinde uzun yıllar sürmesini temenni ederek vatandaşların bayramını kutladı.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise 134 yıldır, birliğin, paylaşmanın ve kadim geleneğin yaşatıldığı bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Etkinliğe, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, MHP Bozkurt İlçe Başkanı Cemal Karakaya, belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
