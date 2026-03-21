Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada 4,38 gram sentetik uyuşturucu, 150 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.