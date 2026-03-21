Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Akülü tekerlekli sandalye sayesinde 25 yıl sonra sokağa tek başına çıkabilecek

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Cide ilçesinde 17 yaşındayken başından zıpkınla vurulduktan sonra felç olan 42 yaşındaki Ahmet Çan, alınan akülü tekerlekli sandalyeyle 25 yıl sonra kendi başına sokağa çıkma imkanına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akülü tekerlekli sandalye sayesinde 25 yıl sonra sokağa tek başına çıkabilecek

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Cide ilçesinde 17 yaşındayken başından zıpkınla vurulduktan sonra felç olan 42 yaşındaki Ahmet Çan, alınan akülü tekerlekli sandalyeyle 25 yıl sonra kendi başına sokağa çıkma imkanına kavuştu.

        Tartıştığı bir arkadaşı tarafından zıpkınla başından vurulduktan sonra sağ tarafı felçli kalan Ahmet Çan annesiyle hayatını sürdürüyor.

        Bir apartmanın ikinci katındaki dairelerinde annesi ile yaşayan Çan'a, Cide Kaymakamlığı ve Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin girişimiyle akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Ahmet Çan, AA muhabirine, 17 yaşındayken yaşadığı olayın ardından vücudunun sağ tarafının tamamen felçli kaldığını anlattı.

        Zorunlu haller dışında yaşamını evde geçirdiğini, dışarıya güçlükle çıkabildiğini belirten Çan, akülü tekerlekli sandalye olmadan tek başına sokağa çıkma imkanı olmadığını vurguladı.

        Çan, "Bu arabayla gezeceğim, sahile giderim, çarşıya giderim. Orada benim arkadaşım var, onun yanına gideceğim. Eskiden yatakta yatıyordum, bu araba sayesinde özgür kaldım. Özgürce gezebilmem için gönderenlerden Allah razı olsun. Bu, benim için bayram hediyesi oldu." dedi.

        Çan, hediye edilen araç sayesinde annesine daha az yük olacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Ahmet Çan'ın kız kardeşi Canan Özdemir de çok mutlu olduklarını belirterek, "Abim 25 senedir yatalak. Annem bakıyor ama artık yaşlandı, bakmakta zorlanıyor. Bu akülü araba sayesinde artık dışarı özgürce çıkıp gezebilecek." ifadesini kullandı.

        - "Kendi arabasıyla Cide'nin sokaklarında özgürce gezsin istedik"

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise Ahmet'in başından geçenleri bir süre önce öğrendiklerini söyledi.

        Hemen çalışma yapmaya başladıklarını anlatan Boyraz, "Ahmet'in sağlam koluna göre kullanabileceği akülü sandalye aldık. Ona teslim etmeye geldik. Onun bu hali bizi çok etkiledi. Annesine yük olmaktan utandığı için artık kendi başına dışarı çıkıp dolaşmak istiyor. Bu durum bize de çok huzur verdi." diye konuştu.

        Ahmet'e bayram hediyesi vermek istediklerine dikkati çeken Boyraz, "Ahmet, bayramda kendi arabasıyla Cide'nin sokaklarında özgürce gezsin istedik. Ahmet'i tanımaktan çok mutlu olduk. Ahmet'e en güzel bayram hediyesi akülü sandalye oldu. Bu da bizim için çok kıymetliydi." dedi.

        Ailelere seslenen Boyraz, şunları kaydetti:

        "Ahmet 25 yıl önce akran zorbalığı nedeniyle yatağa bağımlı kalmış. Annesi var gücüyle ona bakıyor ama şu an hasta olduğu için hastanede. Evlat yetiştiren annelere ricam, akran zorbalığı günümüzde de çok karşı karşıya kaldığımız bir durum. Gerçekten bu çok tehlikeli. Çocuklarımızın nasıl yemesine, içmesine, giyinmesine dikkat ediyorsak, karakterine de dikkat edelim. Bu tür acıları bir daha yaşamayalım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
