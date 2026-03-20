Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında konuştu:

Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını kutladı.



Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşan 70 binin üzerinde mazlumun şehit edildiğini vurgulayan Yumaklı, "Bir halkın katliamına, soykırımına, mezalimine tanık oluyoruz maalesef. Bunun bir soykırım olduğunu haykıran sadece Türkiye oldu, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Bütün hukuki yolları, bütün diplomatik kanalları en üst düzeyde harekete geçirerek o insanların mağduriyetini engellemeye çalıştık. Dünyada en fazla gıda malzemesini oraya göndermek için gayret eden, gönderen ülkedir Türkiye." ifadelerini kullandı.



Aynı cinayet şebekesinin başka bir İslam ülkesine saldırısına daha tanık olduklarını anlatan Yumaklı, "Ramazan ayında olmasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Kendisini, 'medeni dünya' olarak tarif edenlerin hiç seslerinin çıkmadığını, işlerine gelmeyince ne medeniyetin ne insanlığın ne de tırnak içerisinde söylüyorum, uydurdukları değerlerin aslında hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını görmüş olduk. Üç tarafı denizlerle çevrili benim güzel ülkemin beş tarafı çatışmalarla, savaşlarla, her türlü krizle çevrilmiş durumda. Bütün bunların sonucunda bugün eğer Türkiye, güzel ülkemiz bir barış adası, huzur adası ise sadece ve sadece altını çizerek söylüyorum, bunun bir tek mimarı vardır, o da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü her şeyin gerçekleştiğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanı ne söylediyse çıkmıştır, ne öngördüyse olmuştur, neyi engellemek için neyin olması gerektiğini söylemişse de o olmuştur. Bu ülkenin son 5 yılına bakın, başına gelmeyen kalmamıştır. Son 10 yılına bakın, dünyada hiçbir ülkenin yaşamadığı şeyleri yaşamıştır. Son 20 yılına bakın, AK Parti'nin hükümet olduğu zamanlardan itibaren her türlü engelleme, aklınıza ne gelirse olmuştur ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir adım bile geri atmamıştır. Onların hepsi bugünler içindir. Bugün söylediği de evlatlarımızın geleceği içindir. Eğer 2053, 2071 diye konuşuyorsa, tam da bunun içindir. Etrafımızdaki ülkelerin bir lokma ekmeğe muhtaç olma potansiyelinin yarın, zamanı geldiğinde bizler için de düşünüleceğini unutmamak gerekir. O yüzden sıkı sıkıya, omuz omuza, 'İç cepheyi güçlendirelim' söylemi bu sebepledir. Türkiye olarak içeriyi güçlendirmek, terörsüz bir Türkiye'nin oluşmasını sağlamak için her türlü şeyi yaparken İslam dünyasının da artık çok daha güçlü bir birliğe ihtiyacı olduğunu göstermektedir."



Bakan Yumaklı, son dönemde aile ve çoluk çocuk sahibi olmanın, birilerine vefa duygusu göstermenin ayıpmış gibi empoze edildiği güçlü bir akım bulunduğuna dikkati çekerek, "Yani evlenmek sanki ayıp, her türlü gayrimeşru iş olabilir. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bu tür haberleri emin olun bize empoze edenler, kendi ülkelerinde başka şeyler konuşuyor. Bizim hasletlerimize sahip olmak için kendi toplumlarına o mesajı verirken, bizim toplumumuza aile sahibi olmanın, çocuk sahibi olmanın, düzgün bir hayatın neredeyse ayıp sayılacağı görüşler, düşünceler empoze ediyorlar." şeklinde konuştu.

