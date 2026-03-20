        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da bayramlaşma töreninde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin, "Türkiye'mizin, ülkemizin minimum etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşları olarak da bizler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da bayramlaşma töreninde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin, "Türkiye'mizin, ülkemizin minimum etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşları olarak da bizler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz." dedi.


        Kastamonu Valiliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, ata toprağında kardeşleriyle, büyükleriyle bayramlaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Birlikte geçirilen bayramların önemine değinen Yumaklı, "Daha öncesinde çocukluğumuzda hep beraber ailece büyüklerimizin evine giderken heyecanımız olurdu. Daha sonra bu değişti. Önce telefonlara döndü, belki şehirleşmenin getirdiği bir şeydi. Daha sonra mesajlara, şimdi de toplu mesajlara döndü. Bu geleneği kaybetmemek lazım. Birbirimizin yüzüne bakarak, elini sıkarak, 'Bayramın mübarek olsun.' demenin getirdiği o hazzı, o gönülden gönüle köprüyü kurabilecek başka hiçbir unsur yok." diye konuştu.

        Yumaklı, bayramı çok zor şartlarda geçirenler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bizim gibi şanslı olmayan milletler var. Bu ülkenin bir evladı olarak, hür, özgür ve ülkesinde istediği gibi bayramını kutlayıp arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla hasbihal edebilme şansına sahip olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ancak diliyoruz, o mazlumlar da o mağdurlar da en kısa sürede feraha ve huzura kavuşur.


        Özellikle son dönemdeki Amerika-İsrail ve İran savaşından hareketle söylüyorum. Türkiye'mizin, ülkemizin minimum etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşları olarak da bizler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten muhafaza buyursun."

        Vali Meftun Dallı da programa katılanların bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor

        İhsangazi'den kısa kısa
        İhsangazi'den kısa kısa
        Kastamonu'da 8 asırlık "tekke çorbası" geleneği bu yıl da yaşatıldı Tekkede...
        Kastamonu'da 8 asırlık "tekke çorbası" geleneği bu yıl da yaşatıldı Tekkede...
        Kastamonu'da Ramazan Bayramı'nda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
        Kastamonu'da Ramazan Bayramı'nda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
        Kastamonu Valisi Dallı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Kastamonu'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bayram tatili yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        Bayram tatili yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı