        Kastamonu'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde menfeze devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:00 Güncelleme:
        İstanbul'dan Kastamonu'ya bayram tatili için gelen Hasan Buğra Y. (34) idaresindeki 34 EA 9253 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Araç ilçesi Toprakcuma mevkisinde menfeze devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Dudu Y. (67), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Kadriye Y. (33), Belinay Y. (8) ve Asel Y. (4) de ambulanslarla Kastamonu ve Karabük'teki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobilde bulunan Satılmış Y. (69) ise yaralı olmadığını söyleyerek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

