Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki turizm bölgesinin yolu onarıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'ne de ulaşımın sağlandığı yolda heyelan nedeniyle oluşan hasar giderildi.



Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi ve Valla Kanyonu'na da ulaşımın sağlandığı grup yolunda yaklaşık bir hafta önce heyelan meydana geldi.



Yoldaki hasarın giderilmesi amacıyla Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmanın ardından yol, Ramazan Bayramı öncesinde ulaşıma açıldı.



Yolda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.



Ilıca Köyü Muhtarı Mehmet Arı, gazetecilere, bölgenin Kastamonu turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.



İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede hummalı çalışma yürüttüğünü dile getiren Arı "Ekiplerimiz turizm yolunu eski haline getirmek için çalışıyor. Bayramda gelen ziyaretçilerimizin daha güvenli seyahat yapması için yolumuz yapılıyor. Valimiz, Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve Pınarbaşı Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

