        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki turizm bölgesinin yolu onarıldı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'ne de ulaşımın sağlandığı yolda heyelan nedeniyle oluşan hasar giderildi.

        Giriş: 19.03.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi ve Valla Kanyonu'na da ulaşımın sağlandığı grup yolunda yaklaşık bir hafta önce heyelan meydana geldi.

        Yoldaki hasarın giderilmesi amacıyla Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmanın ardından yol, Ramazan Bayramı öncesinde ulaşıma açıldı.

        Yolda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

        Ilıca Köyü Muhtarı Mehmet Arı, gazetecilere, bölgenin Kastamonu turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede hummalı çalışma yürüttüğünü dile getiren Arı "Ekiplerimiz turizm yolunu eski haline getirmek için çalışıyor. Bayramda gelen ziyaretçilerimizin daha güvenli seyahat yapması için yolumuz yapılıyor. Valimiz, Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve Pınarbaşı Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!

        Benzer Haberler

        Binlerce kişinin ziyaret ettiği Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'nin yolu ba...
        Binlerce kişinin ziyaret ettiği Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'nin yolu ba...
        Kastamonu'da 9 bin 642 sentetik hap ele geçirildi; 1 gözaltı
        Kastamonu'da 9 bin 642 sentetik hap ele geçirildi; 1 gözaltı
        Küre'de cadde ve sokaklarda bayram temizliği yapıldı
        Küre'de cadde ve sokaklarda bayram temizliği yapıldı
        Kastamonu'da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Kastamonu'da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Horma Kanyonu Ramazan Bayramı'nda ziyarete açılacak
        Horma Kanyonu Ramazan Bayramı'nda ziyarete açılacak
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü asırlık geleneği sürdürüyor
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü asırlık geleneği sürdürüyor