        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü asırlık geleneği sürdürüyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan boyunca 4 ilde her gün 2 bin kişiye iftar verildi.

        Giriş: 19.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenlendi.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarda, Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın farklı bölgelerinde her gün 2 bin kişi iftar yaptı.

        Programlarda kimi zaman özel bireyler kimi zaman yaşlılar kimi zaman da ihtiyaç sahipleri misafir edildi.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, bölgelerine bağlı 4 ilde ramazan ayı boyunca vatandaşları iftar sofrasında buluşturmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Ramazanda birlik ve beraberliğin daha anlamlı hale geldiğine işaret eden Alper, "Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak asırlardır süregelen medeniyetimizin getirdiği paylaşma ve dayanışma ruhunu iftar sofralarında günümüze taşımaya çalışıyoruz. İftar sofralarımızda sadece yemek değil, kardeşlik, birlik ve merhamet de paylaşılmakta. Toplumun farklı kesimleri buluşturulmaktadır." dedi.

        Ramazan ayında kardeşlik ruhunu paylaşmanın önemine değinen Alper, "Ramazanın manevi ikliminde kurulan iftar sofraları, vakıf geleneğinin günümüzde de canlı şekilde devam ettiğinin güzel bir göstergesi oldu. Bundan sonra da bu geleneği sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Ramazan boyunca sofralarının herkese açık olduğunu kaydeden Alper, bu yıl Kastamonu'da 1000, Zonguldak'ta 400, Karabük ve Bartın'da 300'er kişi olmak üzere 29 gün boyunca vatandaşları iftar sofralarında bir araya getirdiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 9 bin 642 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 9 bin 642 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kastamonu'da bir evde patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
        Kastamonu'da bir evde patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
        İş yerini kurşunlayan şahıs polisten kaçamadı
        İş yerini kurşunlayan şahıs polisten kaçamadı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü
        Kastamonu'da bir zanlının iş yerini kurşunlaması kamerada
        Kastamonu'da bir zanlının iş yerini kurşunlaması kamerada
        Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzes...
        Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzes...