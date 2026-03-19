Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü asırlık geleneği sürdürüyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan boyunca 4 ilde her gün 2 bin kişiye iftar verildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenlendi.



Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarda, Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın farklı bölgelerinde her gün 2 bin kişi iftar yaptı.



Programlarda kimi zaman özel bireyler kimi zaman yaşlılar kimi zaman da ihtiyaç sahipleri misafir edildi.



Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, bölgelerine bağlı 4 ilde ramazan ayı boyunca vatandaşları iftar sofrasında buluşturmak için çalışma yaptıklarını söyledi.



Ramazanda birlik ve beraberliğin daha anlamlı hale geldiğine işaret eden Alper, "Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak asırlardır süregelen medeniyetimizin getirdiği paylaşma ve dayanışma ruhunu iftar sofralarında günümüze taşımaya çalışıyoruz. İftar sofralarımızda sadece yemek değil, kardeşlik, birlik ve merhamet de paylaşılmakta. Toplumun farklı kesimleri buluşturulmaktadır." dedi.



Ramazan ayında kardeşlik ruhunu paylaşmanın önemine değinen Alper, "Ramazanın manevi ikliminde kurulan iftar sofraları, vakıf geleneğinin günümüzde de canlı şekilde devam ettiğinin güzel bir göstergesi oldu. Bundan sonra da bu geleneği sürdüreceğiz." diye konuştu.



Ramazan boyunca sofralarının herkese açık olduğunu kaydeden Alper, bu yıl Kastamonu'da 1000, Zonguldak'ta 400, Karabük ve Bartın'da 300'er kişi olmak üzere 29 gün boyunca vatandaşları iftar sofralarında bir araya getirdiklerini dile getirdi.



