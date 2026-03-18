Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü

        Kastamonu'nun Ağlı, Bozkurt, Cide ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak ardından tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

        Programın ardından Kaymakam Çelebi ve diğer katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret etti.

        - Bozkurt

        Bozkurt'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'nda anma programı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir ve ilçe vaizi Mustafa Arslan'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

        Daha sonra Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı oratoryo sergilendi.

        - Cide

        18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cide’de anma programı düzenlendi.

        Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

