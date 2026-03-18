Kastamonu'da bir zanlının iş yerini kurşunlaması kamerada
Kastamonu'da bir şüphelinin iş yerine silahla ateş etmesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.
Görüntülerden şüphelinin İ.K. olduğunun tespit edilmesinin ardından zanlı, suç aleti tabancayla kısa sürede yakalandı.
İ.K, işlemler için Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan güvenlik kamerası görüntüsünde, zanlının kullandığı otomobille iş yerinin önüne gelip tabanca ile ateş etmesi, ardından yine aracıyla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
