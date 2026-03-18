        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da şehit öğretmen ve öğrencilerin hatıraları sınıftaki müzede yaşatılıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden bazılarının şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde bir sınıf, o günleri hatırlatmak amacıyla müze olarak düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:21
        Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.

        Lise, öğrencilerinin Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı için cepheye gitmelerinden ötürü 1916, 1917 ve 1921 yıllarında mezun veremedi.

        Lisenin tarihi binasının bir bölümü, müze olarak dizayn edildi. Oluşturulan "Milli Mücadele" sınıfında, o dönem öğrencilerin notlarının yazıldığı defter, şehit olan öğrenci ve personelin isim ve fotoğrafları, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfekler ile Çanakkale'den getirilen bir Türk bayrağı bulunuyor.

        Çanakkale'ye giden öğrencilerin sınıfın kara tahtasına, "Hocam bizi yok yazmayın vatan için cepheye gidiyoruz" yazması nedeniyle müze olarak düzenlenen sınıfın kara tahtasında da bu yazı, hem Arapça hem de Türkçe olarak bulunuyor.

        - Cepheye giden öğrencilerden 30'u geri dönmemiş

        Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, AA muhabirine, okullarının Anadolu'da açılan ilk idadi olduğunu söyledi.

        Okulun 1912-1923 yıllarında Kastamonu Mektebi Sultaniyesi ismiyle hizmet verdiğini, bu dönemin okulun en gurur verici, aynı zamanda da en hüzünlü yılları olduğunu dile getiren Mısırlıoğlu, Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı'nın o yıllara denk geldiğini anlattı.

        Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin en büyük destanlarından biri olduğunu, bu destanın en önemli kahramanları arasında mekteplilerin de bulunduğunu vurgulayan Mısırlıoğlu, "Okulumuz öğrencileri de görev kendilerine düştüğünde kalemlerini, defterlerini, sıralarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini geride bırakıp silahlarını alıp cepheye koşmuşlar vatanı müdafaa etmek için. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında 120'ye yakın öğrencimiz ve 9 personelimiz cepheye gitmiş, 30 öğrencimiz ile 6 öğretmenimiz ise geri dönmemiş." dedi.

        Okul bünyesinde "Milli Mücadele" sınıfı oluşturulduğunu belirten Mısırlıoğlu, "Şehrimizi gezmeye gelen misafirlerimiz müzemize uğrar, öğrencilerin, öğretmenlerin bizzat olduğu bu sınıfta hüzünlenirler, tarihle iç içe olurlar." ifadesini kullandı.

        Mısırlıoğlu, müze olarak kullanılan sınıfta o döneme ait çeşitli objelerin yer aldığını dikkati çekerek, şunları kaydetti:


        "Milli Mücadele sınıfımızda 'Taht-ı silahta bulunan kahramanlarımız' başlıklı bir bölüm var. Bu bölümde silah altına alınmış, cepheye gitmiş öğrencilerimizden geri dönemeyenlerin isimleri, bilgileri yer alıyor. Savaş yıllarında okulumuzda yaşandığı rivayet edilen bir olay. Öğretmen sınıfa gelir, bakar sınıf boş, öğrenci yok, tahtada bu yazı, 'Hocam bizi yok yazmayın, vatan için cepheye gidiyoruz'. Müzemizdeki 'Milli Mücadele' sınıfında tahtada bu yazı yazmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı

        Benzer Haberler

        Bayram öncesi imalathanelerde saray helvası mesaisi Kastamonu'nun tescilli...
        Bayram öncesi imalathanelerde saray helvası mesaisi Kastamonu'nun tescilli...
        Hanönü'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Hanönü'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Tosya'da yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi
        Tosya'da yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Tosya'da samanlık yangını
        Tosya'da samanlık yangını
        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi