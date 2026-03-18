Kastamonu'da şehit öğretmen ve öğrencilerin hatıraları sınıftaki müzede yaşatılıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden bazılarının şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde bir sınıf, o günleri hatırlatmak amacıyla müze olarak düzenlendi.



Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.



Lise, öğrencilerinin Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı için cepheye gitmelerinden ötürü 1916, 1917 ve 1921 yıllarında mezun veremedi.



Lisenin tarihi binasının bir bölümü, müze olarak dizayn edildi. Oluşturulan "Milli Mücadele" sınıfında, o dönem öğrencilerin notlarının yazıldığı defter, şehit olan öğrenci ve personelin isim ve fotoğrafları, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfekler ile Çanakkale'den getirilen bir Türk bayrağı bulunuyor.



Çanakkale'ye giden öğrencilerin sınıfın kara tahtasına, "Hocam bizi yok yazmayın vatan için cepheye gidiyoruz" yazması nedeniyle müze olarak düzenlenen sınıfın kara tahtasında da bu yazı, hem Arapça hem de Türkçe olarak bulunuyor.



- Cepheye giden öğrencilerden 30'u geri dönmemiş



Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, AA muhabirine, okullarının Anadolu'da açılan ilk idadi olduğunu söyledi.



Okulun 1912-1923 yıllarında Kastamonu Mektebi Sultaniyesi ismiyle hizmet verdiğini, bu dönemin okulun en gurur verici, aynı zamanda da en hüzünlü yılları olduğunu dile getiren Mısırlıoğlu, Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı'nın o yıllara denk geldiğini anlattı.



Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin en büyük destanlarından biri olduğunu, bu destanın en önemli kahramanları arasında mekteplilerin de bulunduğunu vurgulayan Mısırlıoğlu, "Okulumuz öğrencileri de görev kendilerine düştüğünde kalemlerini, defterlerini, sıralarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini geride bırakıp silahlarını alıp cepheye koşmuşlar vatanı müdafaa etmek için. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında 120'ye yakın öğrencimiz ve 9 personelimiz cepheye gitmiş, 30 öğrencimiz ile 6 öğretmenimiz ise geri dönmemiş." dedi.



Okul bünyesinde "Milli Mücadele" sınıfı oluşturulduğunu belirten Mısırlıoğlu, "Şehrimizi gezmeye gelen misafirlerimiz müzemize uğrar, öğrencilerin, öğretmenlerin bizzat olduğu bu sınıfta hüzünlenirler, tarihle iç içe olurlar." ifadesini kullandı.



Mısırlıoğlu, müze olarak kullanılan sınıfta o döneme ait çeşitli objelerin yer aldığını dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"Milli Mücadele sınıfımızda 'Taht-ı silahta bulunan kahramanlarımız' başlıklı bir bölüm var. Bu bölümde silah altına alınmış, cepheye gitmiş öğrencilerimizden geri dönemeyenlerin isimleri, bilgileri yer alıyor. Savaş yıllarında okulumuzda yaşandığı rivayet edilen bir olay. Öğretmen sınıfa gelir, bakar sınıf boş, öğrenci yok, tahtada bu yazı, 'Hocam bizi yok yazmayın, vatan için cepheye gidiyoruz'. Müzemizdeki 'Milli Mücadele' sınıfında tahtada bu yazı yazmaktadır."

