Hanönü'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Aşağıçakırçay köyünde bir kereste fabrikasının yanında bulunan boş binanın çatısında yangın çıktı. Yangına Hanönü ve Boyabat belediyeleri itfaiyeleri ile Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.