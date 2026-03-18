Kastamonu'nun Tosya, Hanönü, Cide, Küre ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Timur Büyükçe, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından program sona erdi.



Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.









- İhsangazi



Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Kaymakamlık binası önünde çelenk sunma töreninin ardından Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda günün anlam ve önemine ilişkin etkinlik düzenlendi.



Ardından kurum amirleri ve muhtarlar ile şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.



- Küre



Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma törenine Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ve vatandaşlar katıldı.



Törende, şehitler saygı ve minnetle anılarak dua edildi.



- Taşköprü



Anma programı, Taşköprü Şehitliği’nde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Törende Taşköprü Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı tarafından anıta çelenk bırakıldı.



Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Taşköprü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sefa Ünal yaptı. Ardından İlçe Müftüsü Hasan Yozgat tarafından şehitler için dua edildi.



- Hanönü



Hanönü’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.



Hanönü Atatürk Meydanında Hanönü Kaymakamlık ve Hanönü Belediyesinin çelenklerinin konulmasıyla başlayan program, Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda devam etti.



Program kapsamında sinevizyon gösterisi ve şiir dinletileri sunuldu, marşlar okundu.







