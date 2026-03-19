Horma Kanyonu Ramazan Bayramı'nda ziyarete açılacak

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nun bayramda ziyarete açılacağı bildirildi.





Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Horma Kanyonu'nun doğanın saklı cennetlerinden biri olduğu belirtildi.





Bir süredir bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olan Horma Kanyonu'nun Ramazan Bayramı'nda yeniden ziyaretçilere kapılarını açacağı bilgisinin verildiği açıklamada, "Eşsiz manzarası, yürüyüş parkuru ve huzur veren atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor." ifadelerine yer verildi.



Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan kanyon boyunca bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kayalara monte edilerek inşa edilen yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.





Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

