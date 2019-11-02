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(ÖZEL) Çiftçilerin zorlu pancar mesaisi devam ediyor Kastamonu’da şeker pancarı hasadı devam ediyor

İHA

Kastamonu'da Şeker Fabrikası'nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı devam ediyor. Üreticiler bu yılki sezonun verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.

(ÖZEL) Çiftçilerin zorlu pancar mesaisi devam ediyor Kastamonu’da şeker pancarı hasadı devam ediyor

Kastamonu’da Şeker Fabrikası’nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı devam ediyor. Üreticiler bu yılki sezonun verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.
Türkiye’deki şeker fabrikalarında şeker imalatı için pancar yetiştiren üreticiler hasada başladı. Kastamonu’da özel makinelerle hasat yaptıktan sonra ürünlerini ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki en yakın fabrika olan Kastamonu Şeker Fabrikası’na teslim eden şeker pancarı üreticileri hummalı bir çalışma yürütüyor. Kastamonu’da en çok pancar yetiştirilen Devrekani ilçesinde çiftçilerin zorlu pancar hasadı da tüm hızıyla devam ediyor. Devrekani’de 11 bin dönüm alanda ekilen şeker pancarı, büyük emeklerle tarladan söküldükten sonra Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim ediliyor. Bu yıl Devrekani’de 75 bin ton şeker pancarının fabrikaya teslim edilmesi bekleniyor.

“Devrekani’de 11 bin dönüm alanda pancar ekiliyor”
Şeker pancarı rekoltesinden Devrekani olarak oldukça memnun olduklarını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Toplam ilçemizde 11 bin dönüm arazide pancar ekimi söz konusu. 2017 yılında 6 bin dönüm civarında pancar ekilişi söz konusuydu, 2018 yılında 8 bin dönüm civarında pancar ekildi, bu yıl ise 11 bin dönüm alanda pancar ekimi yapıldı. Dekara verimliliğe baktığımız zaman ortalama biz dekardan yaklaşık 78 ton civarında pancar elde ediyoruz. Özellikle Kulaksızlar Barajı’nın devreye girmesiyle birlikte rekoltemiz ciddi manada arttı. Eskiden 45 ton civarında dekar başına verimlilik elde ederken, sulamanın daha rantabl ve maliyetsiz olması nedeniyle dekara verimliliğimiz 78 tona çıktı. Bunun ötesinde bölgemizde gece gündüz farkı çok ciddi olarak ısı anlamında farklılık göstermesi nedeniyle diğer bölgelerle kıyasladığımız zaman şeker oranında da olumlu yönde fark görebiliyoruz. Çiftçilerimiz nakit akışında bir düzen olması nedeniyle birde sulu tarım alanlarının artmasıyla pancara ciddi manada bir eğilim gösteriyorlar. İleriki yıllarda inşallah bu daha da ayrı bir ivmeyle hız kazanacak” dedi.

“Şeker Pancarı, Devrekani’nin gözde bir ürünü”
Şeker pancarının Devrekani’de çiftçilerin gözde bir ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Altıkulaç, “Bunun yanında ilçemizde pancar boşaltma makinesiyle ilgili geçtiğimiz yıllarda sıkıntımız vardı, bu yıl ilçemize entegre edilen yeni bir makinenin devreye girmesiyle hem boşaltma esnasında ciddi kazanımlar elde etmekteyiz hem de zaman kaybının önüne geçmekteyiz. İlçemizde özellikle Sazyaka Mahallemiz olmak üzere Bozkoca, Bozkocatepe ve ilçe merkezimiz olmak üzere birçok noktada sulu tarımda pancar ekilişi devam ediyor. Alternatif ürün olarak pancara mısır silajı ekimi söz konusu ama pancar ekilişi gerçekten çiftçilerimizin gözde bir ürünü. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artarak devam edecek diye de düşünüyorum” diye konuştu.

“Tarlalarımızı sulayabildiğimiz için yüksek verim alıyoruz”
Pancar üretimiyle uğraşan çiftçi Mehmet Gümüş de, şöyle konuştu:
"Bu yıl gerçekten pancarlarımız güzel verim verdi. Burada pancarlarımızı hasat yaparken genelde makinelerle söküyoruz biz pancarımızı. Bayanlarda elle kesiyor, temizledikten sonra araçlara yüklenip kantara gönderiliyor. Pancarımız güzel, iyi bir verim alıyoruz pancarımızdan, Devrekani’de pancar olmazsa olmaz. Biz, pancarı Nisan ayı sonuna doğru ekiyoruz, aslında daha önce ekebilsek pancarın büyümesi açısından güzel ama bizde don olayları fazla olduğu için 23 Nisan’dan sonra ekimini yapıyoruz. Yaz döneminde sulamamızı düzgün yapmamız gerekiyor. İlçemizde kapalı sistem ile sulama yapılıyor. O yüzden diğer yerlere göre avantajlıyız biraz daha. Yaz aylarında 34 defa düzenli bir şekilde sulama yapmamız gerekiyor. Sulamasını yaptıktan sonra tarlaya gübresini de düzgün bir şekilde vermemiz durumunda Ekim ayının sonuna doğru Kasım ayının başında pancarımızı hasat ediyoruz."
Bu yıl 38 dönüm alana pancar ektiğini söyleyen Gümüş, şunları kaydetti:
"Beklentimiz 38 dönümde 1’e 7 alırsak 250 ton civarında almayı planlıyorduk. Şu ana kadar sökümümüzün yarısına geldik dediğimiz planlamada ve ölçülerde gidiyor şükürler olsun."

“Mazot, gübre ve tarla kiraları çok yüksek, para kazanamıyoruz”
Mazot, gübre ve tarla kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu yüzden para kazanamadıklarını ifade eden Çayırcık Mahallesi pancar üreticisi çiftçi Musa Yeğenoğlu ise "150 dekar pancar ektim ama bu yıl pancarlarda istediğimiz randıman yok. Çünkü yağıştan, sepkenden yeterli pancar olmadı. Birçoğu ikinci üçüncü ekimini yaptı ama bizim tarlalara sel vurdu, o yüzden verim alamadık. Mazot ve gübre çok pahalı. İşçilikte pahalı, para kazanıyor gibi gözüküyor ama kazanamıyoruz. Tarla kiraları da çok yüksek, aynı tarla satar gibi vatandaş dönümünü 500 bin lira para istiyor. Pazar günü burası tatil oluyor, bizde bu sıkışıklığı yaşıyoruz. Eğer Pazar günü de kantarımız çalışırsa burada bu sıkışıklığın olmayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KASTAMONU

02 Kasım 2019 Cumartesi

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